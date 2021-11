Lo schermo di Pixel 6 Pro viene via davvero facilmente in questo teardown

Lo youtuber ha dunque deciso di procedere con il teardown dello smartphone : si parte ovviamente dallo schermo, che fortunatamente non è troppo difficile da rimuovere . Utilizzando una ventosa e passando la lama di un taglierino tra la scossa ed il display, quest'ultimo viene via senza problemi e resta solo da svitare una sola vite e staccare l'unico cavo piatto.

La scheda logica è coperta da un nastro nero, molto sottile ed in metallo, che aiuta la dissipazione delle componenti interessate. Sono poi sette le viti da svitare per riuscire a rimuovere le staffe in metallo che ptoreggono l'hardware: solo dopo questo passaggio, si può passare a sostituire la batteria, che purtroppo risulta incollata abbastanza saldamente ed è perciò consigliato utilizzare un solvente per l'adesivo.

Interessante notare come l'antenna 5G mmWave dello smartphone non sia davvero collegata a nulla nel dispositivo di Zach: questo perché si tratta della versione internazionale di Pixel 6 Pro che, a differenza di quella statunitense, non possiede questo tipo di tecnologia.

Se siete interessati all'intero teardown, vi lasciamo al video di JerryRigEverything.