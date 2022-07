Un raro filmato mostra LG Rollable, il pieghevole mai immesso sul mercato

Gli smartphone pieghevoli, nonostante siano piuttosto diffusi, sembrano ancora provenire dal futuro. Tra questi, un dispositivo ancora più futuristico sarebbe potuto essere LG Rollable. Peccato, però, che il device non ha mai visto la luce visto che l'azienda ha chiuso la sua divisione mobile. Tuttavia, grazie ad Android Authority, è stato diffuso un video che finalmente mostra il dispositivo in azione.

Si tratta di un breve filmato che, però, ci consente di dare un'occhiata ad LG Rollable, in particolare al suo display che si espande in maniera automatica come fosse un tela e ad alcuni controlli software che gestiscono l'espansione del pannello. Sicuramente si trattava di una soluzione innovativa, che l'azienda mostrò per la prima volta nel 2021.

Successivamente, altre aziende – ad esempio TCL ed OPPO – hanno provato a progettare smartphone simili, ma l'azienda coreana sembrava la più vicina ad un vero e proprio lancio. Poi, a causa della chiusura della divisione mobile, tutto è stato cancellato. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, in passato le indiscrezioni insistevano su di un display di tipo OLED da 6,8", mentre da "esteso" la diagonale avrebbe raggiunto 7,4". Altri dettagli non emersero.