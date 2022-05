LeTV torna alla carica: nuovo medio-gamma al sapore di iPhone 13

Torniamo a parlare di LeTV, l'azienda cinese attiva nel mercato tecnologico e che in passato ha sfiorato la ribalta dei mercati europei con i suoi smartphone. Dopo un periodo di silenzio sembra voler tornare all'opera.

Stando a quanto emerso dalla Cina LeTV torna sul mercato smartphone con un nuovo medio-gamma. Il modello in questione si chiama LeTV Y1 Pro: le immagini che trovate in galleria mostrano come dovrebbe apparire lo smartphone, con due fotocamere posteriori racchiuse in un modulo quadrato e un display che presenta un notch centrale.

In generale possiamo dire che il look è simile agli ultimi iPhone. Ecco le specifiche tecniche:

Display : 6,5" LCD 1.560 x 720 pixel

: 6,5" LCD 1.560 x 720 pixel Processore : UNISOC Tiger T310

: UNISOC Tiger T310 Reti : LTE

: LTE RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 256 GB

: 256 GB Batteria : 4.000 mAh con ricarica a 10W tramite USB Type-C

: 4.000 mAh con ricarica a 10W tramite USB Type-C Sistema operativo : LeOS 9.1

: LeOS 9.1 Dimensioni : spessore di 9,5 mm

: spessore di 9,5 mm Peso: 208 grammi

Il nuovo smartphone di LeTV arriva nel mercato cinese al prezzo di circa 70€. Difficilmente lo vedremo commercializzato in Europa.