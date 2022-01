Lettori d'impronte digitali su tutto il display? Finalmente si muove qualcosa

L'azienda cinese, nel brevetto in questione, ha spiegato per filo e per segno il funzionamento di un display in grado di leggere le impronte digitali su tutta la sua superficie: in pratica, lo schermo avrebbe uno strato di LED ad infrarossi (che trasmettono e ricevono il segnale) tra il layer capacitivo e il layer AMOLED (ovvero il display vero e proprio).

A questo punto, il layer capacitivo rileva il tocco, la forma del dito e la precisa posizione, mentre i LED trasmettitori rilasciano la "luce" nel punto preciso: la luce "rimbalza" sul dito e ritorna verso i LED ricevitori, che rilevano dunque l'impronta digitale. Trattandosi di un brevetto, non è detto che vedremo una tecnologia del genere nel breve periodo, ma il fatto che l'azienda ne abbia spiegato il funzionamento ci lascia ben sperare.