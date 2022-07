Il lettore di impronte di Pixel 6a sembra poco affidabile

Sono passati solo pochi giorni da quando Google ha lanciato sul mercato, compreso quello italiano, i suoi nuovi Pixel 6a, la nuova generazione di smartphone medio-gamma. Ora andiamo a vedere una delle criticità che sembrano caratterizzarlo.

Le novità emerse sul conto di Pixel 6a non sono molto confortanti per Google perché riguardano la sicurezza. Nello specifico si parla di poca affidabilità da parte del sensore d'impronte digitali sotto il display. Questo componente ha fatto parecchio rumore anche al lancio dei Pixel 6, dispositivi sui quali è oggettivamente più lento della concorrenza nel riconoscere le impronte.

Per Pixel 6a sembrava che le cose fossero migliorate, almeno in termini di velocità. Questo sarebbe stato invece smentito da una prima analisi di XDA. Oltre a questo però sono emerse criticità di sicurezza. Stando a quanto mostrato nei video di Geekyranjit e Beebom, il sensore di Pixel 6a sarebbe in grado di sbloccare il dispositivo anche con impronte non registrate.

I video mostrano chiaramente come Pixel 6a possa essere sbloccato tramite il riconoscimento di impronte non registrate a livello di sistema. Chiaramente questo problema è molto più rilevante rispetto alla presunta lentezza del sensore nell'elaborare l'impronta.