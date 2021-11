Il lettore di impronte dei Pixel 6 può confondere un'impronta con un'altra

Il lettore di impronte digitali sotto al display dei Pixel 6 non è certo tra i più veloci del mercato. Questo ve l'avevamo già detto in sede di recensione. Poi Google aveva commentato in merito, affermando che la sua scarsa rapidità fosse dovuta alla sicurezza dello stesso. Peccato che poi siano arrivate su Reddit delle accuse ben più gravi, secondo le quali sarebbe possibile sbloccare i Pixel 6 anche con l'impronta di qualcuno non registrato sullo smartphone: alla faccia della sicurezza!

E sia chiaro che non parliamo della lamentela di un singolo, dato che ci sono più risposte di altri utenti che sostengono la stessa cosa, anche se con diversi livelli di severità. C'è da dire che l'autore del post originale aveva uno screen protector sullo smartphone, ma almeno uno dei reply ha lo stesso problema e su uno schermo senza alcuna protezione sopra.

Sembra che registrare nuovamente l'impronta possa alleviare il problema, ma resta il fatto che cose simili non dovrebbero proprio accedere a prescindere; ed inoltre come può un utente sapere se l'impronta memorizzata sia o meno sufficientemente sicura?

In caso di una replica di Google sulla vicenda, che comunque sottolineiamo sembra molto limitata, aggiorneremo l'articolo.