Lenovo prepara il nuovo gaming-phone: avrà più RAM del vostro PC

Torniamo a parlare del prossimo gaming-phone che lancerà sul mercato Lenovo, quello che arriverà nella collaudata serie Legion. Nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli sulle sue specifiche.

Dopo i primi rumor emersi nelle scorse settimane in merito alla scheda tecnica di Lenovo Legion Y90, arrivano ulteriori conferme dopo che il dispositivo è stato testato su Geekbench. Come vedete dallo screenshot in galleria, il dispositivo è starto testato con a bordo il processore Snapdragon 8 Gen 1, l'ultima fatica di Qualcomm, supportato da ben 18 GB di RAM.