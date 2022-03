Lenovo Legion Y90 ufficiale: il gaming phone che non sapevate di volere

Lenovo Legion Y90: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Legion Y90 arriva nella colorazione Titanium Grey nel mercato cinese. Il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 610€ per la variante con 12 GB di RAM e arriva all'equivalente di circa 750€ per quella con 18 GB di RAM e 640 GB di storage interno. Ancora non sappiamo nulla sulla sua commercializzazione in Europa.