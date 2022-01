Lenovo Legion Y90 sarà lo smartphone da gaming più potente di sempre ed avrà solo 22GB di RAM

Se siete videogiocatori mobile hardcore il nuovo Lenovo Legion Y90 vi farà venire la scimmia di possederlo. A darci queste informazioni è Pandaisbald, un affidabile informatore cinese che tramite il social network Weibo, una sorta di Twitter orientale, rivela delle specifiche tecniche davvero impressionanti. Si parte da una memoria RAM da ben 22 GB , di cui 18 fisici e i restanti 4 virtuali, e di una memoria interna da 640GB , che sarà separata in due moduli da 512 GB e 128 GB.

Lenovo Legion Y90: Caratteristiche Tecniche

Un telefono da gaming di tutto rispetto che permetterà ai videogiocatori di poter usare 6 pulsanti virtuali integrati nello smartphone che daranno un grande aiuto soprattutto giocando gli FPS. Presenti anche un sistema a doppie ventole, per poter tenere la temperatura del telefono sempre sotto controllo, ed un sistema a double X-axis per avere un accurato feedback aptico. Ciliegina sulla torta una batteria da 5.600 mAh che permetterà di fare lunghe sessioni di gioco in totale tranquillità.

Il rilascio sul mercato del nuovo Lenovo è previsto per Febbrario ma non ci sono ancora date certe: appena avremo novità ve lo faremo sapere.