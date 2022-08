JerryRigEverything ci svela i segreti costruttivi di Nothing Phone (1)

Poi sono cominciate le scoperte curiose, che hanno rivelato l'uso molto esteso di adesivo, sia per fissare il led di registrazione della videocamera, che per gli strati diffusori sopra le strisce di LED. Come lo stesso Nelson nota, la scelta di usare adesivi non è molto rassicurante, in quanto con il tempo si possono staccare.

Di per sé, i diffusori hanno principalmente un valore estetico, perché servono a nascondere l'aspetto reale delle strisce a LED, non particolarmente invitante.

Per il resto, lo YouTuber nota le viti di fissaggio, a suo avviso le più belle mai viste su un telefono, ma continua a rilevare l'utilizzo di adesivo anche per fissare l'altoparlante superiore, portandolo a considerare se in un paio d'anni gli utenti non si troveranno con una serie di pezzi di plastica che navigano nel retro del telefono perché non più fissati alla loro posizione.

Anche il LED a forma di punto esclamativo è fissato con adesivo, mentre il blocco per la ricarica wireless non è all'interno del pannello bianco che si vede sul retro, ma quello è in realtà uno strato di plastica a cui è incollata la bobina di rame.

Per il resto del video, Zack mostra l'altoparlante inferiore, piuttosto piccolo e con dentro le palline che fanno riverberare le onde sonore e fanno apparire l'altoparlante più grande di quanto sia in realtà, e gli altri componenti del telefono, che alla fine viene rimontato. Come al solito, uno smontaggio istruttivo, e forse poco rassicurante per chi vorrà comprare Nothing Phone (1) e tenerlo diverso tempo.