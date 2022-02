Le prime immagini di Sony Xperia 1 IV: il classico che piace

Grazie all'affidabile Steve H. abbiamo modo di vedere i primi render di Sony Xperia 1 IV. Le immagini , che trovate tutte in galleria , mosdtrano un design molto fedele alla linea finora adottata da Sony per i suoi smartphone. Sul display vediamo addirittura delle sottili barre superiore e inferiore per ospitare la fotocamera anteriore e, probabilmente, i vari sensori ambientali. Lo schermo sarà senza interruzioni.

Il profilo laterale appare piatto e abbastanza spesso, al punto da ricordarci gli ultimi iPhone. Posteriormente invece vediamo un modulo fotografico a forma di ellisse, leggermente in rilievo e che integra tre sensori fotografici con il flash LED. Le dimensioni dovrebbero corrispondere a 164,7 x 70,8 x 8,3mm, con lo spessore che sale a 9,5mm se si considera la sporgenza del modulo fotografico.

Lateralmente vediamo il sensore per le impronte digitali, mentre sembra non esserci il pulsante dedicato a Google Assistant. Le nostre prime sensazioni sono quelle di uno smartphone con un design particolare, sicuramente non moderno se consideriamo la platea attuale sul mercato, e che, forse proprio per quest'ultima ragione, appare ancora più appetibile. Fateci sapere voi cosa ne pensate.