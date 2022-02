Le novità di Google Messaggi e Duo in anteprima sui Galaxy S22

Google ha infatti presentato ufficialmente un paio di novità che vedremo in anteprima sui Galaxy S22 e Galaxy Tab S8. La prima consiste nella possibilità di visualizzare video YouTube , condividere Jamboard , Note e contenuti dalla Galleria Samsung durante le videochiamate di gruppo su Duo . Questo permetterà a tutti i partecipanti di vedere gli stessi contenuti in diretta, agevolando il lavoro di gruppo.

I nuovi Galaxy S22 sono stati presentati ufficialmente da Samsung, insieme ai nuovi Galaxy Tab S8 . L'evento ha anche confermato il legame tra Google e Samsung , nell'ambito del quale sono arrivate delle novità in anteprima per Duo e Messaggi .

Ma non finisce qui: con Google Messaggi sarà possibile visualizzare le anteprime dei link ai video YouTube inviati in chat direttamente dall'app Messaggi. Sarà possibile passare dalla chat al video con un semplice tap, proprio come mostrato dall'animazione presente a questo link.