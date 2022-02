Le magie di Google per i selfie: come Pixel 6 è un passo avanti nei ritratti

Con un recente post sul suo blog ufficiale per l'intelligenza artificiale, Google ci illustra come i suoi Pixel 6 cercano di scattare dei ritratti perfetti con la fotocamera frontale . La modalità Ritratto è generalmente la più difficile da realizzare dal punto di vista tecnico, perché i sensori dei dispositivi mobili sono limitati e tale modalità richiederebbe un sensore di grandi dimensioni con tempo di apertura breve.

E allora Google ha lavorato tantissimo sul miglioramento dei riconoscimenti dei contorni delle persone, per poi applicarlo alla sua modalità Ritratto. Innanzitutto, Google ha potenziato in modo rilevante i suoi algoritmi di intelligenza artificiale per il corretto riconoscimento dei contorni dei volti e dei capelli: per farlo ha dovuto acquisire una quantità enorme di scatti degli stessi soggetti da diverse angolazioni, e l'ha fatto con lo strano apparato che vedete qui in basso.

Successivamente, Google ha implementato una catena software che, a partire dallo scatto del soggetto ad alta risoluzione, ne riconosce i contorni e ne elabora una prima immagine a con sfondo sfocato , anche grazie al supporto dei dati sulla stima della profondità. A questo punto si fermerebbero la maggior parte delle modalità Ritratto che troviamo su smartphone. Qui avviene parte della " magia ": l'algoritmo crea una maschera di sfocatura a partire dalla prima immagine e, grazie all'analisi dei contrasti cromatici e al supporto dell'intelligenza artificiale allenata in modo consistente in precedenza, si costruisce una maschera di sfocatura molto più accurata .

Google dimostra ancora una volta la sua pragmaticità nel contesto fotografico per smartphone, avendo investito in una modalità particolarmente usata dagli utenti in generale per un comparto fotografico, come quello frontale, che solitamente non può presentare grossi supporti hardware.

Le potenzialità appena viste sono già disponibili su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, fateci sapere se già avete avuto modo di apprezzarle. Ci sembra difficile che Google le estenderà ai Pixel precedenti, soprattutto perché questi non integrano il processore Tensor e pertanto potrebbero incorrere in limitazioni computazionali.