Le caratteristiche salienti di Realme 9 4G confermate da OPPO: non solo 108MP

Sappiamo ormai con certezza che nelle prossime settimane Realme lancerà il nuovo Realme 9 4G , un dispositivo che sarà particolarmente accattivante per il prezzo di lancio.

Il sensore fotografico principale da 108 megapixel sarà un ISOCELL HM6 e sarà accompagnato da un sensore grandangolare con FOV pari a 120°. Ci sarà anche il jack per le cuffie e una porta USB Type-C per la ricarica.

Non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale per il dispositivo ma vista la quantità di materiale trapelata online, presumiamo che non manchi molto.