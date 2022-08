Mancano meno di due mesi e mezzo al lancio dei Pixel 7

Torniamo a parlare della prossima generazione di smartphone top di gamma di casa Google, visto che ormai è stato archiviato il lancio e il debutto sul mercato di Pixel 6a.

Canale Telegram Offerte

Parliamo ovviamente dei Pixel 7, i flagship di Google dei quali abbiamo già avuto più di un assaggio durante lo scorso Google I/O. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli in merito al periodo di lancio scelto da Google.

Sempre grazie al solito Jon Prosser, che nel tempo ci ha abituato ad una discreta affidabilità, riusciamo a sapere quando possiamo aspettarci il lancio ufficiale dei nuovi Pixel 7 sul mercato. Secondo il leaker i preordini dovrebbero partire dal prossimo 6 ottobre, mentre il debutto sul mercato dovrebbe essere fissato al 13 ottobre.

Questo significa che l'evento di lancio ufficiale dei nuovi Pixel 7 dovrebbe tenersi proprio il 6 ottobre. Ci aspettiamo che durante l'evento verranno svelati sicuramente Pixel 7 e il modello Pro. Scopriremo se i dispositivi saranno da subito disponibili anche nel mercato italiano.

Oltre ai Pixel 7 difficilmente vedremo altro. Sappiamo che Google sta lavorando al nuovo Pixel Watch e al nuovo Pixel Tablet. Questi dispositivi però sembrano ancora lontani dal debutto, pertanto possiamo attenderci di vederli nel 2023.

Al momento Google non ha riferito nessuna conferma ufficiale in merito alla data del 6 ottobre. Nel tempo abbiamo appreso come a Google piaccia cambiare i piani in merito al lancio di nuovi smartphone, quindi non date tutto per assodato quanto appreso finora.