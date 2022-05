Svelata la data di lancio di Nothing Phone (1): uscirà a luglio

Finora si sa pochissimo sul Nothing Phone (1). Tuttavia, il primo smartphone della start-up del co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, potrebbe debuttare presto, precisamente a luglio, insieme al Pixel 6a.

Difatti, sembrerebbe che Nothing lancerà il suo dispositivo il 21 luglio 2022. A riguardo, non si sa ancora se in quel giorno avverrà la presentazione oppure se il telefono sarà in vendita. In ogni caso, occorrerà attendere, così come per conoscerne le specifiche. Quel che si sa, infatti, è che lo smartphone costerà intorno ai 500 euro, avrà un look "trasparente" e supporterà la ricarica wireless.