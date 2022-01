La versione Global di Xiaomi 12 è vicina?

A seguito del lancio del nuovissimo Xiaomi 12 avvenuto in Cina il mese scorso, accolto dal pubblico di casa con un ottimo successo di mercato, l'attesa per la versione Global è salita alle stelle. Ora la comparsa su Geekbench di un prototipo fa ben sperare sull'imminenza di un rilascio a livello mondiale .

Sappiamo che è la versione Global dal numero di modello, 2201123G, che si era già visto per una precedente certificazione ottenuta in Indonesia . Lo Xiaomi 12 Pro , d'altro canto, sarà identificato con il numero 2201122G, quindi anche per quello ci sarà la versione Global, proprio come per il Mi 11 Pro . Come si può vedere dalla scheda, il dispositivo monta Android 12 , il che ci porta a pensare che verrà lanciato con l'ultima versione del sistema operativo di Google, in teoria accoppiato alla nuova MIUI 13.

La scheda di Geekbench ci dà anche interessanti informazioni riguardo le componenti della versione Global di Xiaomi 12. Come si può vedere, sarà dotato dello stesso Snapdragon 8 Gen 1 montato sul fratello cinese. Di contro, si nota la presenza di "soli" 8GB di RAM, quindi non è chiaro se ci sarà anche una versione con 12GB come la versione in Cina.

A questo proposito, recentemente Xiaomi ha rilasciato una nuova versione della MIUI 13 per gli i modelli 12 e 12 Pro, la MIUI 13.0.21, in cui, oltre a diverse ottimizzazioni, l'aggiunta più importante è quella della funzione di fusione della memoria. Attivandola, il dispositivo in questione avrà 3GB di RAM aggiuntivi, portando così a 15 il computo totale della memoria disponibile. Oltre a questo, gli Xiaomi 12/12 Pro possiedono anche una tecnologia che controlla le prestazioni in maniera dinamica, regolando l'attività del processore e il refresh dello schermo a seconda dello scenario (ad esempio i videogiochi). Non vediamo l'ora di sapere cosa arriverà qui e soprattutto di testarlo.