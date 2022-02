La suoneria di Samsung per il 2022: nuovo mix e corto animato per reiterare il concetto

Difficile che non abbiate mai sentito "Over the Horizon", la suoneria predefinita che Samsung utilizza da più di un decennio per i propri dispositivi. Il motivo è stato aggiornato più volte, con l'intervento di diversi noti musicisti che hanno avuto l'opportunità di dare il proprio tocco. L'occasione si presenta ad ogni nuova edizione della serie Galaxy S e in genere offre una visione unica sulla realtà del momento, o è quantomeno un modo per reiterare la stessa solfa.

Per il rilascio dei suoi Galaxy S22, Samsung ha presentato, oltre alla nuova iterazione della propria melodia, anche un film d'animazione, fondendo l'espressione artistica di un musicista di fama mondiale e di un artista visivo per catturare i sentimenti di oggi. Il tema, denominato "New World", è incentrato su una visione ottimistica di un mondo post-pandemia reinventato attraverso musica jazztronica e illustrazioni di tipo flat.

Difficile non pensare ad uno stile Corporate Memphis, a cui ormai tutte le grande aziende si sono agganciate e che riflette una realtà spiacevolmente distopica.