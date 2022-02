La serie Xiaomi 12 non si farà attendere ancora molto: lancio in Europa già a marzo

Se state attendendo la versione Global della serie Xiaomi 12 non dovrete aspettare ancora molto: l'azienda cinese infatti dovrebbe tenere un evento online il prossimo 15 marzo , durante il quale è molto probabile che vengano lanciati gli smartphone Xiaomi 12 anche in Europa (e dunque in Italia).

Non è ancora chiaro quali modelli arriveranno oltre i confini cinesi: al momento, in Cina sono disponibili Xiaomi 12, 12 Pro e 12X, ma diversi rumor parlano di una ipotetica variante Lite e di una variante Ultra. Xiaomi dunque potrebbe cogliere la palla al balzo e fornire maggiori informazioni su questi dispositivi proprio durante l'evento del 15 marzo.

Non si conoscono neppure i dettagli per quanto riguarda i prezzi europeri degli smartphone: alcuni rumor parlano di un range di prezzo tra i € 1.000 e i € 1.200 per la variante Pro di Xiami 12, di un prezzo compreso tra gli € 800 e i € 900 per la versione base di Xiaomi 12 e infine tra i € 600 e i € 700 per Xiaomi 12X. Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di settimane per avere tutte le informazioni del caso.