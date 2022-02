La serie realme 9 Pro arriva il 16 febbraio in Italia

Torniamo a parlare delle novità che Realme , l'azienda cinese nata da OPPO, ha in serbo per il mercato italiano. Dopo i precedenti rumor, Realme ha annunciato la data di presentazione della serie realme 9 Pro per l'Italia.

Inoltre, il 7 febbraio Realme terrà un evento intermedio in cui mostrerà in anteprima le capacità fotografiche del realme 9 Pro+ che sta per arrivare. L'evento del 16 febbraio si terrà in streaming, appena sarà disponibile il link per seguirlo in diretta torneremo ad aggiornarvi.