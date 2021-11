Nuovi compagni di squadra per i giocatori dell'AC Milan: OPPO Reno 6 e 6 Pro

Pochi mesi fa è stata annunciata la partnership che rende OPPO Italia l' Official Mobile Partner di AC Milan, e ora la nuova serie OPPO Reno 6 scende in campo con i giocatori Rossoneri per immortalare le loro performance.

Filo conduttore della collaborazione è la volontà di esaltare innovazione e prestazioni di eccellenza. Infatti, grazie agli smartphone OPPO Reno 6 Pro e OPPO Reno 6, i giocatori potranno catturare le proprie emozioni e le prestazioni dentro e fuori dal campo supportati dalle funzionalità top di gamma del comparto fotografico di questi dispositivi.