La serie Honor X30 è pronta ad allargarsi: in arrivo un nuovo smartphone il 16 dicembre

I due smartphone precedentemente annunciati hanno uno schermo in FHD+ con refresh rate a 90Hz, SoC MediaTek (Dimensity 810 5G per X30i e Dimensity 900 per X30 Max) e fino 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Purtroppo per Honor X30 "base" non sono note le specifiche: i rumor parlano di refresh rate a 120Hz per lo schermo (che probabilmente rimarrà in risoluzione FHD+) e SoC Snapdragon 695 con supporto al 5G.

Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno: al momento gli smartphone della serie Honor X30 sono disponibili solo in Cina, ma non è escluso che possano arrivare anche in Europa in futuro.