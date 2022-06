La ricarica più veloce al mondo è di Realme GT Neo 3 150W, da oggi anche in Italia

A tal proposito, i due Realme GT Neo 3, da 150W e 80W, si differenziano solo per velocità di ricarica e capacità della batteria: 4.500 mAh per la variante più rapida (150W), 5.000 mAh per la versione meno veloce (80W).

Caratteristiche tecniche Realme GT NEO 3 150 W / 80W

Caratteristiche tecniche Realme GT Neo 3T

Con GT Neo 3 Realme scommette tutto sulla velocità, a partire dal Legend Racing Design, con strisce sul retro. Parlando di batteria, la ricarica UltraDart da 150W raggiunge il 50% di carica in soli 5 minuti e il 100% in 15 minuti.

In ogni caso, anche la variante con batteria più capiente e ricarica a 80W si difende bene, ricaricando il 50% della batteria in 12 minuti.

Per quel che riguarda GT NEO 3T, oltre alle interessanti specifiche tecniche, l'attenzione è rivolta ovviamente alla Dragon Ball Z Edition, ispirata al celeberrimo anime, che sarà disponibile anche nel nostro paese.

A proposito di collaborazioni, durante l'evento abbiamo avuto modo di dare un'occhiata anche a GT Neo 3 Naruto Edition (TikTok in fondo), che però in un primo momento non arriverà in Europa.

Insieme agli smartphone, l'azienda ha presentato anche per l'italia i Realme Buds Air 3 Nitro Blu: parliamo di auricolari true wireless con cancellazione del rumore, possibilità di essere connessi a due dispositivi contemporaneamente e autonomia complessiva di circa 30 ore.