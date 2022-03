La ricarica a 45 Watt dei Samsung S22 dura meno di un minuto

Il grafico qui in basso mostra subito un aspetto molto interessante: la ricarica a 45W, usando il PPS a 45W, dura circa un minuto, successivamente al quale la potenza in output scende a 35W per poi subito assestarsi a 30W. Rimane da capire il motivo di tale comportamento. Il grafico mostra anche come l'output della tecnologia a 45W dei Galaxy S22 si mantiene superiore alla tecnologia Fast Charge per buona parte del processo di ricarica.