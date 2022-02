La resurrezione dei Galaxy Note sempre più difficile: anche Z Fold 4 con S Pen

Lo scorso anno è stato il primo senza un nuovo Galaxy Note da parte di Samsung, dopo un decennio in cui l'azienda sudcoreana ha costantemente rinnovato la serie di smartphone con S Pen. E sembra che il loro ipotetico ritorno non si verificherà nel 2022.

Stando a un recent report del The Elec, Samsung starebbe lavorando al nuovo Galaxy Z Fold 4 per integrarvi la S Pen. Questo sarebbe un segno negativo per il ritorno dei Galaxy Note, visto che Samsung pensa a nuovi dispositivi con S Pen, un accessorio che era la peculiarità della famiglia Note.