La "gomma magica" per le foto arriva su Galaxy S10: come attivarla

Ci sono degli interessanti sviluppi che riguardano da vicino Samsung e la sua serie Galaxy S10. Arriva una delle funzionalità che ha reso ancora più appetibili i Pixel 6 di Google, ovvero Object Eraser per l'editing delle immagini.

La gomma magica per le immagini è una funzionalità presente nell'app Photo Editor di Samsung. Con l'ultimo aggiornamento dell'app la funzionalità Object Eraser arriva ufficialmente anche per Galaxy S10, S10e e S10 Plus. Gli screenshot in galleria mostrano come sarà possibile accedere all'opzione tramite la sezione Labs presente nel menù contestuale all'editing delle immagini.