La funzione che trasforma Pixel 7 in un caricabatteria wireless automatico

La funzione di ricarica wireless inversa è ormai presente in molti smartphone di fascia alta e consiste nello sfruttare l'hardware della ricarica wireless "al contrario", per permettere quindi di ricaricare senza fili altri dispositivi dotati di supporto alla ricarica wireless.

In molti casi la ricarica non è entusiasmante in termini di velocità ma è più che sufficiente per caricare quanto basta accessori come smartwatch o auricolari bluetooth, nel caso dovessero scaricarsi prima del tempo.

C'è però una funzione che abbiamo trovato solo sui nuovi Pixel 7 e 7 Pro che permette di attivare in automatico questa funzionalità per qualche secondo ogni vlta che lo smartphone viene messo in carica. In questo modo potete caricare rapidamente lo smartphone via cavo e qualche accessorio tramite ricarica wireless, senza necessità di acquistare altri prodotti. Se nessun prodotto viene poggiato entro pochi secondi la funzionalità si disattiva, per poi riattivarsi al prossimo collegamento via cavo.

Su altri smartphone la ricarica wireless inversa viene invece disattivata definitivamente dopo pochi secondi dall'ultimo momento in cui qualche prodotto è stato messo in carica o addirittura la funzione non è disponibile quando lo smartphone è in carica via cavo.