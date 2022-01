La fotocamera di Vivo V21 non ha quasi rivali nella fascia medio-bassa per DxOMark

Rilasciato questa estate, Vivo V21 si è presentato come un ottimo smartphone per scattare selfie: DxOMark ha dunque messo le mani sul dispositivo e ha testato la fotocamera, che tutto sommato si è comportata bene.

Il punteggio assegnato allo smartphone dalla testata francese è di 105 punti: pur non trattandosi di un valore elevato in senso assoluto, permette a Vivo V21 di essere tra i migliori per quanto riguarda gli smarthphone nella sua stessa fascia di prezzo, che si aggira tra i 200 e i 400 euro.

Buona l'esposizione sia nelle foto e nei video, il rumore è quasi assente in condizioni di buona luce (mentre è davvero tanto quando la luce è bassa) e buono anche il bilanciamento del bianco, soprattutto nei video. Lati negativi vanno trovati nella scarsa presenza di dettagli e nell'autofocus che non funziona a dovere.