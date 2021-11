La fotocamera di Oppo Reno6 Pro si difende bene nei test di DxOMark: ottimo livello di dettaglio

Il punteggio totalizzato è di 121 punti: si tratta di un punteggio non estremamente elevato (la miglior fotocamera per DxOMArk è quella di Huawei P50 Pro, con 144 punti), ma tutto sommato la qualità degli scatti è buona e salta subito all'occhio l'ottimo livello di dettaglio delle immagini.

Altri punti di forza sono il corretto bilaciamento del bianco in quasi tutte le condizioni di luce, autofocus che funziona a dovere sia nelle foto che nei video e un effetto bokeh molto realistico. Purtroppo è presente un po' di rumore video in praticamente tutte le condizioni di luce ed è possibile notare qualche artefatto in foto e video