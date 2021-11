La fotocamera di Oppo Reno6 5G bocciata da DxOMark: problemi con i colori

Il punteggio assegnato allo smartphone è di 107 punti: questo lo pone al 92° posto della classifica generale (al pari di ZTE Axon 30 Ultra e leggermente sopra iPhone XS Max), ma ben al 7° posto per quanto riguarda gli smartphone nella sua stessa fascia di prezzo.

Nonostante la qualità non sia del tutto da buttare, grazie alla buona stabilizzazione e all'autofocus, c'è qualche problema di troppo per quanto riguarda i colori: questi risultano spesso desaturati e poco "reale". Anche il livello di dettaglio in foto e video è basso, soprattutto in condizioni di ridotta luminosità dell'immagine (in questo caso si aggiunge anche evidente rumore video).