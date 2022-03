La fotocamera di OnePlus 10 Pro in dettaglio

L'azienda cinese è prossima a lanciare a livello internazionale , e anche in Italia, il suo OnePlus 10 Pro , il top di gamma che abbiamo conosciuto in seguito al lancio in Cina. A pochi giorni dalla presentazione, OnePlus ha voluto porre l'accento sulle novità che proporrà il comparto fotografico. Una delle novità si chiamerà OnePlus Billion Color Solution ed è una tecnologia che migliora il rendering cromatico delle immagini, per evitare la saturazioni di cui si sono lamentati diversi utenti con la serie OnePlus 9 .

Sappiamo molto bene come gran parte della partita per il dominio del settore smartphone top di gamma si giochi sul comparto fotografico , con tutti i produttori che cercano di implementare sui loro dispositivi componenti hardware e software all'avanguardia. Tra questi c'è anche OnePlus .

Con OnePlus 10 Pro arriveranno anche dei nuovi filtri per gli scatti fotografici, sviluppati con il partner Hasselblad . Si tratterà della funzionalità Masters Style e includerà i filtri Serenity , Radiance ed Emerald . Le immagini qui in basso vi forniranno un'anteprima di cosa si tratterà.

Ci saranno degli importanti miglioramenti anche per la registrazione video. Con la nuova Movie Mode OnePlus intende avvicinare tutti al mondo dei videomaker. Con tale modalità sarà possibile gestire autonomamente parametri come bilanciamento del bianco, velocità dell'otturatore e ISO prima e durante l'acquisizione video. Sarà possibile anche registrare in formato LOG. Inoltre, la modalità Dual-View Video renderà più agevole le sessioni vlogging.

Ma non finisce qui: ispirandosi a quanto introdotto da Google con i Pixel 6, OnePlus lancerà la modalità Extended Exposure per OnePlus 10 Pro. Questa renderà possibile realizzare scatti come quello che vedete qui sotto. Tale modalità sarà ottimizzata per diversi scenari: Water and Clouds, Moving Vehicles, Light Painting.