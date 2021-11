La fotocamera di Motorola Edge 20 Pro delude DxOMark: non è all'altezza dei top di gamma

Anche per Motorola Edge 20 Pro, il quasi top di gamma presentato recentemente da Motorola in Italia, è giunto il momento di essere testato da DxOMark per le performance del suo comparto fotografico. Il risultato finale è abbastanza deludente, con 105 punti Edge 20 Pro si posiziona in fondo alla classifica dei dispositivi della sua categoria.

In fase di scatto Motorola Edge 20 Pro ha acquisto un parziale da 109 punti, e ha mostrato i suoi principali punti di forza nella gestione dell'esposizione e nell'effetto bokeh in condizioni di buona luminosità. In fase di zoom il parziale ammonta a 49 punti ed è l'aspetto in cui ha sofferto di più il dispositivo, con rilevanti mancanze di dettaglio con il teleobiettivo. Altri aspetti negativi sono stati menzionati per il sensore grandangolare che non riesce a catturare abbastanza luce e per l'instabilità dell'autofocus in condizioni di poca luminosità.