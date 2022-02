La fotocamera di Galaxy S22 sarà sfruttata al massimo dai social network

Samsung ha finalmente presentato i suoi nuovi smartphone top di gamma e, come sempre accade per l'azienda, si è posta molta enfasi sulla fotocamere: più in particolare, Samsung ha annunciato che tutte le potenzialità della fotocamera di Galaxy S22 saranno sfruttate al massimo dai social network.

La società coreana ha infatti lavorato in collaborazione con Snapchat, Instagram e TikTok per fare in modo che questi servizi siano in grado di utilizzare tutte le funzioni della serie Galaxy S22, come lo zoom graduale, la possibilità di usare le altre lenti e utilizzare la modalità notte direttamente dall'app, senza passare obbligatoriamente dall'app Fotocamera di Samsung. Non mancherà la possibilità di utilizzare la funziona Super HDR, la stabilizzazione dell'immagine e l'autofocus durante i video, sempre nelle app dei social network.

Tutto ciò permetterebbe di avere foto e video di qualità maggiore rispetto a quanto avviene con altri dispositivi, che invece utilizzano l'API pubblica di Android per utilizzare la fotocamera (con risultati pessimi). Come anticipato, Samsung ha collaborato con Snapchat, Instagram e TikTok e non ha parlato del rilascio di una API per gli sviluppatori, dunque per il momento solo questi servizi beneficeranno delle funzioni fotografiche di Galaxy S22.