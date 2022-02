La famiglia Redmi K50 in arrivo: presentazione il 16 febbraio in Cina

Torniamo a parlare della serie Redmi K50, la famiglia di smartphone che la consociata di Xiaomi lancerà a breve nel mercato cinese. Dopo i rumor delle settimane precedenti sulle presunte specifiche, abbiamo la data di lancio.

La famiglia Redmi K50 verrò presentata ufficialmente il prossimo 16 febbraio tramite un evento dedicato in Cina. Il teaser per la presentazione, che potete vedere in galleria, mostra il design del modulo fotografico posteriore: ci saranno tre fotocamere con la descrizione "Freezing" e "Speediest" a lato. Questo suggerisce che Redmi strizzerà l'occhio anche al settore dei gaming-phone con i nuovi Redmi K50.