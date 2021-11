La corsa alla ricarica più rapida è aperta: l'asticella si alza a 150W

Il noto leaker cinese Digital Chat Station ha appena condiviso su Weibo le sue ultime previsioni per l'immediato futuro: prossimamente possiamo aspettarci smartphone con ricarica rapida di output fino a 150W . Un valore che va oltre quanto offerto attualmente a livello consumer e che andrebbe oltre anche ai 125W attesi per OnePlus 10 .

L'output da 150W chiaramente non suona così inedito: negli ultimi mesi abbiamo visto Xiaomi e OPPO lavorare a standard di ricarica in grado di offrire output fino a 200W. Una potenza di questo livello consentirebbe di ricaricare completamente una batteria di capacità media in meno di 30 minuti. Gran parte della partita viene anche giocata a livello di gestione del calore generato.

Il leaker non ha indicato quali sarebbero i produttori di smartphone maggiormente pronti a questa velocità di ricarica. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.