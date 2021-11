La carcassa del futuro Samsung Galaxy A33 5G si svela in anteprima

Le immagini trapelate appartengono al modello Samsung SM-A336, che dovrebbe corrispondere al prossimo Galaxy A33 5G.Stando alle immagini, sembra che il telefono avrà un design simile al suo predecessore Galaxy A32, ma con una protuberanza rettangolare in corrispondenza del modulo delle fotocamere posteriori, che dovrebbe contenere quattro fotocamere e un flash LED.

Tramite le immagini si possono vedere anche i fori per l'altoparlante inferiore, la porta USB Type-C, i pulsanti del volume, il pulsante di accensione, il microfono e il carrello per la scheda SIM. Purtroppo, il dispositivo non sarà dotato di un jack per le cuffie da 3,5 mm. Tra le specifiche vociferate del Samsung Galaxy A33 5G ci sono un display Infinity-U da 6,4 pollici con notch a goccia e delle dimensioni di 159,7 x 74 x 8,1 mm. Il telefono potrebbe essere presentato nel mese di gennaio 2022.