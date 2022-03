La borsa da smartphone di Realme sfila nella Parigi Fashion Week

Realme arriva anche sulle passerelle della Parigi Fashion Week, grazie alla sua borsa per smartphone realizzata in collaborazione con HELIOT EMIL, il marchio di moda con sede a Copenaghen famoso per i suoi design innovativi.

La borsa è progettata per la nuova Serie 9 Pro (Realme 9 Pro+ e Realme 9 Pro) ed è ispirata al Light Shift Design della stessa. Infatti, HELIOT EMIL e realme Design Studio hanno co-creato una borsa a tracolla personalizzata con protezione dedicata all'obiettivo.