L'ultimo Motorola Frontier con la fotocamera da 200 megapixel si mostra in nuovi rendering

Dopo Moto Edge 30 Pro, Motorola potrebbe essere pronta a lanciare uno smartphone dalle specifiche tecniche ancora più impressionanti. Il nome in codice del dispositivo, come già noto da tempo, dovrebbe essere Frontier, il quale conterebbe su un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus ed una fotocamera ISOCELL HP1 da addirittura 200 MP.

Il design, come abbiamo potuto notare dai rendering già trapelati, è caratterizzato dai bordi curvi, un foro centrale per la fotocamera anteriore (da 60 MP) ed un enorme ritaglio rettangolare per ospitare i 3 sensori posteriori. Nel dettaglio, quello da 200 MP può eseguire il binning di 2 × 2 pixel, ovvero scatti con una risoluzione di 50 MP con una dimensione effettiva dei pixel di 1,28 µm. Per le riprese video, questo nuovo sensore garantisce una risoluzione 8K a 30fps e 4K a 90fps.