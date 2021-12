L'attesa per Galaxy S21 FE sta per finire: lancio l'11 gennaio

Uno degli smartphone più attesi del 2021 arriverà nel 2022. Parliamo di Galaxy S21 FE, lo smartphone di Samsung molto atteso per i molteplici presunti rinvii che ha subito la sua data di lancio. Finalmente sembra giunto il suo momento.

Nelle ultime ore il noto leaker Evan Blass ha condiviso ulteriori dettagli sul suo lancio ufficiale. Questo avverrà il prossimo 11 gennaio, una data sulla quale non sembrano più esserci dubbi visto che in precedenza era già emersa come data di arrivo sul mercato del dispositivo.