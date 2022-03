L'anti-Xiaomi 12 si chiama Redmi Note 11 Pro+ e arriverà la prossima settimana

Come vedete dall'immagine qui in basso , Xiaomi ha fissato un evento ufficiale per il mercato italiano che si terrà il prossimo 29 marzo . Durante l'evento verrà presentato ufficialmente il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G , quello con la scheda tecnica più pesante e che potrebbe far concorrenza ai dispositivi di gamma alta sul mercato.

Redmi e Xiaomi stanno scaldando i motori per un'interessante novità sul mercato italiano, i nuovi modelli della serie Redmi Note 11 che arriveranno anche nelle varianti più performanti.

Insieme a Redmi Note 11 Pro+ 5G arriverà anche Redmi Note 11S 5G. Ci aspettiamo che le schede tecniche dei dispositivi non varieranno rispetto a quelle viste per i modelli lanciati in Cina.

L'evento si terrà in streaming alle ore 14 italiane del 29 marzo. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su prezzi di lancio e disponibilità per l'Italia dei nuovi Redmi.