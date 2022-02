L'abbonamento Pixel Pass in arrivo in Europa: lo fareste?

Arrivano delle novità molto interessanti da Google, delle novità che potrebbero riguardare da vicino coloro che hanno osservato con ammirazione il lancio di Pixel Pass nel mercato statunitense alla fine dello scorso anno.

Per coloro che se lo sono perso, Pixel Pass è un abbonamento che Google propone a una tariffa fissa mensile e che include anche dispositivi hardware. Questo è il bundle per gli utenti USA:

Pixel 6 / Pixel 6 Pro

Abbonamento a YouTube Premium

Abbonamento a YouTube Music Premium

200 GB di storage Google One

di storage Google One Abbonamento a Google Play Pass

Copertura assicurativa Preferred Care sullo smartphone.

Le tariffe mensili per il mercato USA corrispondono a 45 dollari al mese per il bundle che include Pixel 6 e di 55 dollari al mese per quello con Pixel 6 Pro.

La novità è che Google potrebbe lanciare Pixel Pass anche in Europa: BigG ha registrato il marchio Pixel Pass presso l'organismo competente in Europa, con la descrizione che corrisponde a un servizio in abbonamento che include anche dispositivi hardware.

Al momento non ci sono conferme da parte di Google, ma siamo fiduciosi di vedere presto Pixel Pass anche in Europa. Magari includerà anche la possibilità di abbonarsi per dispositivi diversi dai Pixel 6, come l'atteso Pixel 6a o magari Pixel Watch. Arriverà in Italia? Difficile da dire, abbiamo visto Google pensare al mercato italiano non come una prima scelta in Europa negli ultimi tempi.