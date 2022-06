Da oggi potete richiedere un invito per pre-ordinare Nothing Phone (1): ecco come

Successivamente all'iscrizione si entrerà in lista d'attesa . Ma attenzione: sarà possibile scalare posti in lista d'attesa condividendo un link personale, generato successivamente all'entrata in lista, con altri utenti. Se questi enteranno a loro volta in lista d'attesa allora l'utente che ha condiviso il link originale scalerà posizioni.

Sul sito ufficiale dell'azienda di Carl Pei è partita la corsa per riservare un invito. Per farlo sarà necessario registrarsi alla lista d'attesa che, al momento in cui scriviamo, è già lunga 23.200 utenti . L'iscrizione alla lista d'attesa prevede la registrazione su Nothing gratuita tramite il proprio indirizzo email.

Torniamo a parlare di Nothing Phone (1) , lo smartphone dell'azienda di Carl Pei che ormai conosciamo quasi totalmente , grazie alle immagini trapelate negli ultimissimi giorni. Dopo la sua anteprima dettagliata e gli ultimi rumor sul sistema di acquisto a inviti , finalmente scatta la corsa per accaparrarsene uno .

Se vi sembra di aver già vissuto questa situazione allora siete tra coloro che si sono cimentati nella campagna a inviti per acquistare i primi smartphone OnePlus. Questo la dice lunga sul ruolo di Carl Pei nell'introduzione di questo meccanismo, sicuramente vincente in termini di spinta per l'attenzione mediatica allo smartphone.

Nothing introduce questo sistema a inviti riferendo che le scorte sono limitate, in quanto si tratta del primissimo modello dell'azienda. Una volta scalata la lista d'attesa sarà possibile ricevere l'invito per procedere al preordine dello smartphone. Questo richiederà il deposito di una cifra non ancora precisata da Nothing.

Chi effettuerà il preordine avrà anche diritto ad un buono sconto di 20€ per l'acquisto sullo store ufficiale Nothing. Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale.

Di seguito trovate la lista completa delle specifiche tecniche finora trapelate su Nothing Phone (1):

Schermo : 6,55 pollici OLED Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz o 120 Hz

: 6,55 pollici OLED Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz o 120 Hz Processore : Snapdragon 778G+

: Snapdragon 778G+ GPU : Adreno 642L

: Adreno 642L RAM : fino a 8GB

: fino a 8GB Archiviazione : fino a 128 GB

: fino a 128 GB Sistema Operativo : Android 12

: Android 12 Aggiornamenti: 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza

Il link qui in basso vi porterà al sito ufficiale Nothing dove è possibile iscriversi alla lista d'attesa per l'invito.