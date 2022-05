Infinix e Marvel pronte a lanciare uno smartphone dedicato a Doctor Strange

Infinix ha avviato una collaborazione con i Marvel Studios per lanciare in India uno smartphone speciale dedicato a Doctor Strange. Nel dettaglio, si tratta della serie "Infinix Note 12" , che dovrebbe debuttare il 20 maggio con due modelli: il Note 12 ed il Note 12 Turbo.

Per quanto riguarda le specifiche, entrambi gli smartphone avranno un display di tipo AMOLED ed il pieno supporto al Widevine L1, ovvero saranno in grado di riprodurre i contenuti di Netflix, ad esempio, in alta definizione. Inoltre, non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica rapida da 33 Watt. Le fotocamere posteriori, invece, dovrebbero essere tre.