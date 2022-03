In arrivo uno dei più economici Samsung: Galaxy M23 5G

Samsung si appresta a lanciare un nuovo smartphone di gamma media, il quale sembra che sarà appetibile anche per il prezzo di debutto sul mercato. Parliamo di Samsung Galaxy M23 5G.

Il dispositivo che sta per lanciare Samsung dovrebbe arrivare come uno dei più economici in assoluto a supportare le reti 5G. Il dispositivo sarebbe identificato dal codice modello SM-M236B/DS. Sotto il cofano dovrebbe avere un processore Qualcomm Snapdragon 750G con 6 GB di RAM, mentre un suo punto di forza dovrebbe essere la batteria da 6.000 mAh.