In arrivo un nuovo Moto Edge X30, con fotocamera "invisibile"

Sono passati pochi giorni dal lancio in Italia di Motorola Edge 30 Pro, il gemello europeo di moto Edge X30 arrivato in Cina alla fine dello scorso anno. Proprio per il mercato cinese Motorola ha in serbo un'ulteriore novità.

Stando a quanto trapelato da Weibo, Motorola avrebbe comunicato che il 17 marzo terrà un evento ufficiale, durante il quale verrà ufficializzato il nuovo moto Edge X30 Under Screen Edition. Si tratta, come è facile intuire dal nome, di un dispositivo con fotocamera anteriore sotto al display.