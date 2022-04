In arrivo il primo aggiornamento per OnePlus 10 Pro

Dopo l'arrivo in Europa, OnePlus è in procinto di rilasciare il primo aggiornamento software per il modello globale di OnePlus 10 Pro. La nuove versione, la NE2213_11.A.12, dovrebbe arrivare presto in Europa, mentre in India ha già debuttato.

Il registro delle modifiche, tuttavia, è lo stesso per entrambi i mercati. Si parla di ottimizzazioni nella velocità di messa a fuoco per i video girati in slow motion, scatti in modalità ritratto migliorati e un miglior bilanciamento del bianco per la fotocamera frontale. Ottimizzazioni anche per il riconoscimento delle impronte digitali e per le prestazioni e fluidità nei giochi. Migliorate, tra l'altro, le connessioni Wi-Fi.