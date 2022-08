Impermeabilità o spessore? Nei suoi pieghevoli, Samsung ha optato per la prima

Mentre infatti i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 rappresenteranno comunque la scelta principale per la maggior parte dei consumatori, le alternative iniziano a essere piuttosto interessanti, non solo per il prezzo, ma anche per le caratteristiche e le scelte costruttive .

Samsung aveva sperimentato la stessa cerniera di Xiaomi Mix Fold 2, ma...

Uno dei concorrenti più preoccupanti per la casa di Seul viene dalla Cina, ed è rappresentato da Xiaomi Mix Fold 2, il cui lancio è avvenuto appena due giorni dopo l'evento Unpacked di Samsung e che ha tutte le carte in regola per ribattere punto su punto al Galaxy Z Fold 4, a cominciare da un prezzo (in Cina, visto che non sembra arrivare da noi) decisamente più basso.

Ma la caratteristica più interessante è rappresentata dalla cerniera del pieghevole, che Xiaomi ha definito a "micro goccia", e che gli consente di ridurre considerevolmente lo spessore: 5,4 mm da aperto (contro i 6,3 mm dello Z Fold 4) e 11,2 mm da chiuso (rispetto ai 15,8 mm del concorrente coreano), a fronte di una batteria più grande.