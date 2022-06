Trapelate le presunte immagini del nuovo Google Pixel 7 Pro

Il nuovo Google Pixel 7 sarebbe apparso già su eBay e sul marketplace di Facebook. Lo stesso destino, successivamente, sarebbe toccato anche al Pixel 7 Pro, le cui presunte immagini stanno circolando sul web.

Rispetto al fratello minore, il 7 Pro ha una fotocamera in più, mentre lato design non sembra presentare vistose differenze (anche il logo è uguale al prototipo del Pixel 7 già circolato in rete). Sulla parte anteriore, invece, sembra avere uno schermo curvo simile al suo predecessore. Inoltre, scrutando le informazioni che appaiono sul display, compare il nome di "Cubot Cheetah 2". Cheetah è probabilmente il nome in codice di questo Pixel, anche se Cubot è un produttore cinese di telefoni. Che c'entri qualcosa con la produzione di questo Pixel?