Il widget Riepilogo dei Pixel sempre più ricco: ecco le novità in arrivo

Google ci ha abituato ad aggiornare costantemente le opzioni di personalizzazione sui suoi Pixel, per questo non ci sorprendono le novità appena introdotte per il widget Riepilogo caratteristico del suo Pixel Launcher.

Le novità per il widget che troviamo sui Pixel consistono in nuove informazioni che verranno mostrate agli utenti. Queste corrisponderanno alle allerte in merito ai terremoti rilevati nella zona in cui ci si trova e alle verifiche di sicurezza periodiche richieste dall'app Sicurezza.