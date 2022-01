Il vostro Pixel 6/6 Pro si blocca improvvisamente? Ecco come risolvere

Sin dal rilascio di Android 12 per Pixel 6 e 6 pro, gli utenti riscontrano uno strano bug in cui il telefono, per un certo istante, smette improvvisamente di rispondere ai comandi, e il motivo è davvero buffo.

È da Ottobre che gli utenti di Reddit si confrontano sul perchè i loro Pixel ogni tanto si bloccassero in maniera casuale. In realtà, come vedremo adesso, lo smartphone non risponde al tocco in dei momenti molto specifici, e sono necessarie due condizioni perché ciò si verifichi: la prima è che la modalità "Accessibilità" sul dispositivo sia abilitata, infatti disabilitando questa spunta il telefono non sarà suscettibile del bug in questione. La seconda avviene quando il telefono cambia la sua percentuale di batteria, proprio come illustrato dalla GIF sottostante.